Perché non bisogna nascondere le radici culturali delle violenze di Capodanno

Taharrush Jama'i, che tradotto dall'arabo suona un po' come aggressione collettiva. Sarebbe questa, secondo l'antropologa, docente e mediatrice culturale Maryan Ismail, la spiegazione di quanto avvenuto a Milano la notte di Capodanno, dove (almeno) nove ragazze sono state accerchiate da branchi organizzati di ragazzi italiani e stranieri in una violenza sessuale di gruppo. Secondo Maryan Ismail, che ne ha scritto in un post su Facebook che ha fatto molto discutere, non saremmo di fronte a un classico caso di molestia sessuale, ma ad una strategia di violenza ben collaudata, nata probabilmente in Egitto e diffusasi in tutti i Paesi musulmani.

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Stupro di Capodanno a Roma, il nipote di De Mita era al festino. I testimoni: "Canne e rapporti, niente violenza" "Gli avevo chiesto quanti anni avesse perché mi sembrava troppo grande per quella festa di ragazzini. Lui mi ha risposto 20 e io non c'ho creduto", ricostruisce con i magistrati il giovane accusato ...

Quirinale, Berlusconi verso il ritiro della candidatura: la paura del flop e l'ombra di Draghi Perché "non ci sono accordi con gruppi politici, ma solo rassicurazioni da parte di singoli". Che "oggi ti dicono che ti votano, domani chissà?". La Stampa invece fa sapere che il Cavaliere ha ...

