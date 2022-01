Perché il presidente della Repubblica vive al Quirinale? (Di sabato 22 gennaio 2022) Perché il presidente della Repubblica vive al Quirinale: è la sede storica dove da sempre risiede il Capo dello Stato. Anche se nel corso della storia Repubblicana non tutti i presidenti scelsero il Quirinale come dimora. Palazzo del Quirinale Il palazzo del Quirinale, che si erge sul più alto dei sette colli di Roma, è la sede ufficiale della Presidenza della Repubblica. Dal quando è stato costruito, nel 1583, ha ospitato 30 papi, 4 re e 12 presidenti della Repubblica. Precisamente, è stato residenza del re d’Italia dal 1870 e poi, dal 1946, del presidente della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 22 gennaio 2022)ilal: è la sede storica dove da sempre risiede il Capo dello Stato. Anche se nel corsostoriana non tutti i presidenti scelsero ilcome dimora. Palazzo delIl palazzo del, che si erge sul più alto dei sette colli di Roma, è la sede ufficialePresidenza. Dal quando è stato costruito, nel 1583, ha ospitato 30 papi, 4 re e 12 presidenti. Precisamente, è stato residenza del re d’Italia dal 1870 e poi, dal 1946, del...

