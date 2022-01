Pep-City | aria d’addio? C’è già il sostituto

(Di sabato 22 gennaio 2022) Pep Guardiola potrebbe clamorosamente dire addio alla panchina dela fine stagione, dopo sei lunghi anni, conditi da numerose vittorie. La dirigenza dei citizen si starebbe già muovendo per non farsi trovare impreparata e, come riporta il Daily Mail, avrebbe già adocchiato il: Mikel Arteta. Arteta GuardiolaL’attuale tecnico dell’Arsenal è stato vice proprio del tecnico spagnolo e dopo un periodo tra alti e bassi, i risultati stanno arrivando. Proprio per questo, i londinesi starebbero pensando a un rinnovo a sei milioni a stagione per allontanare tutte le voci. Francesco Scanu

