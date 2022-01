Pensioni | si riscuotono solo con green pass | protesta il sindacato Li Si Po

Advertising

FirenzePost : Pensioni: si riscuotono solo con green pass, protesta il sindacato -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni riscuotono

leggi anche: il calendario dei pagamenti di febbraio Come ritirare la pensione in contanti ... Per i cittadini di età pari o superiore ai 75 anni chegeneralmente la pensione in ...... chenormalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione.di febbraio 2022: le date di pagamento Con un comunicato stampa ...Niente più ingresso libero all’ufficio postale per ritirare la pensione: dall’1 febbraio servirà il green pass. In compenso si potrà continuare ad andare al supermercato senza certificazione verde e c ...Per Fratelli d’Italia «è una follia». Sinistra Italiana: «Penalizzati i pensionati». E i commercianti annunciano battaglia ...