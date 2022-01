[PC] Un remake del vecchio Prince Of Persia disponibile su Windows,OSX e Linux (Di sabato 22 gennaio 2022) Prince of Persia ritorna su PC grazie a un completo remake con il motore Unity da parte dello sviluppatore houssamChab. Comunemente abbreviato in POP è un gioco multipiattaforma, originariamente sviluppato da Jordan Mechner il 3 ottobre 1989 per Apple II poi rilasciato su Dos,Amiga e altre piattaforme. E’ stato ampiamente considerato come un grande balzo in avanti nella qualità dell’animazione vista nei giochi per computer. Il gioco è riuscito a sorprendere e affascinare i giocatori nonostante fosse, a prima vista, ripetitivo. Ciò è stato ottenuto intervallando enigmi intelligenti e trappole mortali lungo tutto il percorso che il principe ha dovuto intraprendere per completare il gioco.Per chi lo vuole rigiocare e assaporare i vecchi tempi con una grafica moderna è disponibile a questo link per ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 22 gennaio 2022)ofritorna su PC grazie a un completocon il motore Unity da parte dello sviluppatore houssamChab. Comunemente abbreviato in POP è un gioco multipiattaforma, originariamente sviluppato da Jordan Mechner il 3 ottobre 1989 per Apple II poi rilasciato su Dos,Amiga e altre piattaforme. E’ stato ampiamente considerato come un grande balzo in avanti nella qualità dell’animazione vista nei giochi per computer. Il gioco è riuscito a sorprendere e affascinare i giocatori nonostante fosse, a prima vista, ripetitivo. Ciò è stato ottenuto intervallando enigmi intelligenti e trappole mortali lungo tutto il percorso che il principe ha dovuto intraprendere per completare il gioco.Per chi lo vuole rigiocare e assaporare i vecchi tempi con una grafica moderna èa questo link per ...

Advertising

NetflixIT : Dal gioco del calamaro alla rapina del secolo: Park Hae-soo sarà Berlino nel remake coreano de La casa di carta, in… - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: [PC] Un remake del vecchio Prince Of Persia disponibile su Windows,OSX e Linux - GAMESANDCON : [PC] Un remake del vecchio Prince Of Persia disponibile su Windows,OSX e Linux - 1DMarty_me : RT @Seoulmate2018: CEH CAPITE JESS AVEVA CAPITO DA QUI CHE A LUI PIACEVA LEI, HO BISOGNO DEL REMAKE DI QUESTA SCENA MA ASPETTATIVE BASSISSI… - Zincoritorna : @Captivus_acm È un film indipendente, praticamente una Moncadata del cinema. Perché è un film clamoroso. In tutto.… -