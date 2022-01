“Parla lei..”. GF Vip, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: caos in studio dopo la frase su Paolo Bonolis (Di sabato 22 gennaio 2022) Sempre più ai feri corti Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Che le due opinioniste del GF Vip 6 si piacessero poco, lo si era capito fin dall’inizio di questa edizione. Poi è arrivato il post su Instagram di Sonia Bruganelli che si fa ritrarre in foto con Giancarlo Magalli che ha una causa con Adriana Volpe. Quindi l’intervista di Sonia Bruganelli rilasciata al settimanale Chi in cui ha rivelato un retroscena su quanto accade nel dietro le quinte del reality, punzecchiando la sua collega. “Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Sempre più ai feri corti. Che le due opinioniste del GF Vip 6 si piacessero poco, lo si era capito fin dall’inizio di questa edizione. Poi è arrivato il post su Instagram diche si fa ritrarre in foto con Giancarlo Magalli che ha una causa con. Quindi l’intervista dirilasciata al settimanale Chi in cui ha rivelato un retroscena su quanto accade nel dietro le quinte del reality, punzecchiando la sua collega. “Vorrei rassicurare lache quando siamo ine parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra ...

Advertising

MarySpes : RT @piersar62: Lei è Pia, ex sindacalista CGIL, ex militante della sinistra rivoluzionaria, figlia e nipote di partigiani. Parla dei sui 'e… - Blovemontagna : @RobiVil Sono d'accordo con lei quando parla di una nuova normalità a cui dovremo pensare ed adattarci, ma purtropp… - simonettaferre1 : @matteosalvinimi Buona grazia vostra ...vergognosi in tutto,sembra che parla come se a lei non gli riguardasse - AnnaM23189 : @GrandeFratello La puntata, come le passate, è difficile perché siete voi a non mostrare un cazzo delle valanghe di… - SAGGESESONIA : @aemmlia @samy961001 @RickyPalazzolo Be' be' se dobbiamo proprio essere sinceri a sole è stato sempre giustificato… -