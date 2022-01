Pallanuoto: martedì il Setterosa debutta in World League con la Russia. Silipo: “Vogliamo tornare nelle posizioni che ci competono” (Di sabato 22 gennaio 2022) Si torna in gara, finalmente si rigetta in acqua per una partita ufficiale la Nazionale italiana di Pallanuoto al femminile. Il Setterosa che lo scorso anno è uscito clamorosamente sconfitto dal preolimpico di Trieste, rinunciando così all’appuntamento a Cinque Cerchi di Tokyo, martedì sarà impegnato in Russia per il primo match di World League. Le convocate dell’Italia: Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Vetrocar Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebicito Padova), Laura Teani (Plebiscito Padova), Chiara Tabani, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava (L’Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte), Valeria Uccella (Vela Nuoto ... Leggi su oasport (Di sabato 22 gennaio 2022) Si torna in gara, finalmente si rigetta in acqua per una partita ufficiale la Nazionale italiana dial femminile. Ilche lo scorso anno è uscito clamorosamente sconfitto dal preolimpico di Trieste, rinunciando così all’appuntamento a Cinque Cerchi di Tokyo,sarà impegnato inper il primo match di. Le convocate dell’Italia: Anna Repetto (NC Milano), Roberta Bianconi (Fiamme Oro/Vetrocar Verona), Elisa Queirolo (Fiamme Oro/Plebicito Padova), Laura Teani (Plebiscito Padova), Chiara Tabani, Luna Di Claudio, Giuditta Galardi, Agnese Cocchiere, Sofia Giustini, Domitilla Picozzi (SIS Roma), Valeria Palmieri, Claudia Marletta e Giulia Viacava (L’Ekipe Orizzonte), Giulia Emmolo (Fiamme Oro/L’Ekipe Orizzonte), Valeria Uccella (Vela Nuoto ...

Advertising

_Sport_Calcio_ : Il Setterosa torna in acqua. ????? A distanza di un anno dall'eliminazione nel torneo preolimpico di Trieste, la Naz… - _Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Il Setterosa torna in acqua. ????? A distanza di un anno dall'eliminazione nel torneo preolimpico di Trieste, la Nazionale fe… - Antonio_Tatti_ : RT @Coninews: Il Setterosa torna in acqua. ????? A distanza di un anno dall'eliminazione nel torneo preolimpico di Trieste, la Nazionale fe… - Coninews : Il Setterosa torna in acqua. ????? A distanza di un anno dall'eliminazione nel torneo preolimpico di Trieste, la Na… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto martedì Aleksandar Sostar: "Djokovic in campo a Melbourne se fosse stato americano" ... medaglia d'oro olimpica a Seul nel 1988 con la nazionale jugoslava di pallanuoto, poi campione d'...in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Domenica 9/1 Lunedì 10/1 Martedì 11/1 ...

Pallanuoto, Serbia - Italia 12 - 9. Settebello sconfitto a Sabac dai campioni olimpici La World League maschile di pallanuoto per il Settebello proseguirà nel Gruppo C con il match contro la Slovacchia, che si giocherà in Italia martedì 15 febbraio. Per gli uomini il torneo prevede ...

Pallanuoto: martedì il Setterosa debutta in World League con la Russia. Silipo: "Vogliamo tornare nelle posizioni che ci competono" OA Sport ... medaglia d'oro olimpica a Seul nel 1988 con la nazionale jugoslava di, poi campione d'...in digitale Guarda le altre offerte Sei già abbonato? ACCEDI Domenica 9/1 Lunedì 10/111/1 ...La World League maschile diper il Settebello proseguirà nel Gruppo C con il match contro la Slovacchia, che si giocherà in Italia15 febbraio. Per gli uomini il torneo prevede ...