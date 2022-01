Palermo | il cordoglio del club per Gianni Di Marzio | “Grande uomo di sport”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ildelrosanero per la scomparsa diDi, ex tecnico delnella stagione 1991-92

... quando allena il. Poi si dedica a ruoli dirigenziale, specie tra gli osservatori - anche ... Per questo Napoli lo ha sempre avuto nel cuore, come dimostra il messaggio didella società ...Addio a Gianni Di Marzio , ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva ...di. ...È morto Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano. Lo ha annunciato Gianluca, il figlio, giornalista a Sky.Il Palermo esprime il suo cordoglio per la morte di Gianni Di Marzio: "Il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia del Palermo FC piangono la scomparsa di Gianni Di Marzio, allenatore rosanero nella ...