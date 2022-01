Ounas, anomalia cardiaca dopo il Covid. Previsti ulteriori accertamenti (Di sabato 22 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Preoccupazione per Adam Ounas. Gli accertamenti svolti dopo la guarigione al Covid, hanno evidenziato anomalie al cuore. Questo è quanto riportato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 22 gennaio 2022) Corriere dello Sport – Preoccupazione per Adam. Glisvoltila guarigione al, hanno evidenziato anomalie al cuore. Questo è quanto riportato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

