Orvieto: assessora posta foto di Hitler che parla con Draghi, sospesa dalla Lega (Di sabato 22 gennaio 2022) Anche il legittimo dissenso rispetto alle decisioni prese dal governo non può e non deve mai travalicare il buon senso. Ancora più grave tirare in ballo pagine di storia così dolorose, ha preso posizione la Lega Umbria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 gennaio 2022) Anche il legittimo dissenso rispetto alle decisioni prese dal governo non può e non deve mai travalicare il buon senso. Ancora più grave tirare in ballo pagine di storia così dolorose, ha preso posizione laUmbria L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Orvieto: assessora posta foto di Hitler che parla con Draghi, sospesa dalla Lega - Febe712 : L’assessora che ha pubblicato questo post ha le deleghe a politiche e servizi sociali, famiglia, scuola, istruzione… - orvietonews : Fratoianni (Sinistra Italiana): 'Oltre ogni limite, non bastano la sospensione dal suo partito e il ritiro delle de… - infoitinterno : Orvieto, post-shock dell'assessora leghista: sospesa dal partito e via le deleghe in giunta - infoitinterno : Pubblica una foto di Hitler al telefono con Draghi: la Lega sospende l’assessora di Orvieto -