Oroscopo di Paolo Fox 23 gennaio: domenica al top per amore e amicizia (Di sabato 22 gennaio 2022) Ariete – In amore c'è della stanchezza di troppo, forse hai problemi in famiglia. Sul lavoro, bisogna fare delle scelte nuove, forza! Toro – Bene l'amore per le coppie che vogliono fare una scelta a lunga scadenza. Sul lavoro, bisogna risolvere un problema, magari anche del passato. Ma non temere: arriveranno belle notizie! Gemelli – Cielo che promette bene in amore, favoriti i nuovi incontri. Sul lavoro, trasferimenti e cambiamenti in arrivo per i più giovani! Cancro – Oggi in amore non va tutto come vorresti, cerca di non complicare le cose. Sul lavoro, occhio a una persona che potrebbe creare dei problemi. Ci sono tensioni da allentare!

