Oroscopo Branko di oggi, sabato 22 gennaio 2022. Scopri il tuo segno (Di sabato 22 gennaio 2022) L'Oroscopo di Branko per oggi, gennaio 22 2022 Ariete Solo l'amore vi può condizionare. Diciamo questo in previsione di lunedì quando inizieranno battaglie con tutti i segni e voi avrete problemi professionali. Toro Mercurio blocca un rientro economico ma non lo ferma definitivamente. Attenti a gola e vie respiratorie. Gemelli Questa Luna oggi è stressante, dovete disinfettare in continuazione. Calmate il vostro Amore. Cancro Luna positiva, vi salverà da qualche assalto non desiderato. Leone Rendete questa serata brillante, come da Grande Hotel. Essere Leoni significa avere sempre un mercoledì da Leone dalla propria parte. Vergine Quel Marte in Capricorno è il non plus ultra, farà perdere la tramontana anche agli over 60. Saturno è molto buono nel ...

