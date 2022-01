Omicidio Gabby Petito, confessione di Laundrie in un block notes (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Brian Laundrie, il fidanzato della 22enne Gabby Petito, scomparsa a settembre durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti e successivamente ritrovata morta, aveva ammesso di averla uccisa. Lo ha reso noto l’Fbi, secondo cui Laundrie – che si è suicidato – ha confessato l’Omicidio in un block notes trovato accanto al suo corpo in una riserva naturale della Florida. “Una revisione del block notes ha rivelato dichiarazioni scritte di Laundrie che rivendicavano la responsabilità della morte della signora Petito”, hanno affermato i federali. Poco prima che l’Fbi condividesse le nuove prove, la famiglia della giovane ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che “non c’è dubbio” ... Leggi su italiasera (Di sabato 22 gennaio 2022) (Adnkronos) – Brian, il fidanzato della 22enne, scomparsa a settembre durante un viaggio attraverso gli Stati Uniti e successivamente ritrovata morta, aveva ammesso di averla uccisa. Lo ha reso noto l’Fbi, secondo cui– che si è suicidato – ha confessato l’in untrovato accanto al suo corpo in una riserva naturale della Florida. “Una revisione delha rivelato dichiarazioni scritte diche rivendicavano la responsabilità della morte della signora”, hanno affermato i federali. Poco prima che l’Fbi condividesse le nuove prove, la famiglia della giovane ha rilasciato una dichiarazione in cui ha affermato che “non c’è dubbio” ...

