Obbligo vaccinale: a Catania sospesi 38 medici, verifica su 500 posizioni (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Ordine dei medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania ha sospeso 38 medici che risulterebbero ancora non in regola con l’Obbligo vaccinale, sollecitati nei giorni scorsi a mezzo pec per l’invio della certificazione di avvenuta vaccinazione. Secondo la procedura stabilita dal Dpcm 17 dicembre 2021, il controllo sul rispetto dell’obbligatorietà (per gli operatori sanitari il completamento della terza dose entro il 15 dicembre) il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 22 gennaio 2022) L’Ordine deiChirurghi e Odontoiatri della provincia diha sospeso 38che risulterebbero ancora non in regola con l’, sollecitati nei giorni scorsi a mezzo pec per l’invio della certificazione di avvenuta vaccinazione. Secondo la procedura stabilita dal Dpcm 17 dicembre 2021, il controllo sul rispetto dell’obbligatorietà (per gli operatori sanitari il completamento della terza dose entro il 15 dicembre) il Mattino di Sicilia.

Advertising

borghi_claudio : @KDVR ??Costringere i minorenni e i guariti all'iniezione sono stati i segnali più grandi della malafede sottesa nel… - Corriere : ?? Arrivano gli indennizzi per le conseguenze più gravi del vaccino, che potrebbero aprire la strada a un obbligo va… - GiovaQuez : Sono 1.913 i medici e gli odontoiatri attualmente sospesi per mancato rispetto dell’obbligo vaccinale: lo 0,4% degl… - Vvelasciavivere : RT @borghi_claudio: @KDVR ??Costringere i minorenni e i guariti all'iniezione sono stati i segnali più grandi della malafede sottesa nella c… - AngGio : RT @sruotolo1: #ObbligoVaccinale #Omicron in terapia intensiva il rapporto tra non vax e vaccinati è 40 a uno. Lo dice l’Istituto superiore… -