Nuove regole quarantena | i genitori | “I bimbi sono oggetto di una discriminazione | cambiare le norme per gli under 11”

Advertising

SimoneGambino : Introdotte dalla FIFA nuove regole per i prestiti a partire dalla prossima stagione. - Durata max del prestito 1 an… - Corriere : Londra vuole già abolire il green pass: il 26 gennaio le nuove regole. Resta solo la mascherina al chiuso - Affaritaliani : Governo, niente sigarette senza Green Pass. Le nuove regole dal 1° febbraio - fran_rom_corr : RT @andfranchini: Lobbisti, arriva il Registro per fare «relazioni istituzionali»: ecco le nuove regole- - andfranchini : Lobbisti, arriva il Registro per fare «relazioni istituzionali»: ecco le nuove regole- -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole

Leper viaggiare in aereo in Italia e all'estero Sono scattate dal 10 gennaio e fino al termine dello stato di emergenza (al momento previsto per il 31 marzo 2022) lee più stringenti ...Non con Joe Biden, che non è accostabile n per temperamento n per capacità di imporrea Franklin Delano Roosevelt. E nemmeno l'Europa di Macron e di Boris Johnson (le due potenze ...Il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede il passaggio di Puglia e Sardegna in giallo e di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione.I nuovi divieti della zona arancione in Fvg, in vigore dal 24 gennaio, si sommano a quelli previsti dal decreto del 7 e al Dpcm di Draghi sulle attività essenziali.