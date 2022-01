Novità e tendenze per quanto riguarda il beauty uomo | che nel 2022 diventa ancora più genderfluid

Leggi su iodonna

(Di sabato 22 gennaio 2022) Secondo Chris Hemmings, autore del libro Be a Man, per anni la virilità maschile si sarebbe misurata attraverso le “dimensioni”. Del portafoglio, per esempio, ma anche dei muscoli. Oggi, però, sembra che i parametri stiano cambiando, almeno in parte. Così anche molti uomini vogliono esibire un corpo, una personalità, e, perché no, una bellezza unici e originali., i nuovi prodotti guarda le foto, la fine del “metrosexual” Non si tratta più dei famosi maschi ...