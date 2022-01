Non solo Dybala: da Berna a Cuadrado, le cifre a cui si trattano gli altri rinnovi Juve (Di sabato 22 gennaio 2022) C'è il futuro di Paulo Dybala da definire, e non solo. Nella Juve di oggi sei calciatori sono in scadenza di contratto, e molti di loro sono titolari. Si tratta di Juan Cuadrado (capitano nell'ultimo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 22 gennaio 2022) C'è il futuro di Pauloda definire, e non. Nelladi oggi sei calciatori sono in scadenza di contratto, e molti di loro sono titolari. Si tratta di Juan(capitano nell'ultimo ...

Advertising

matteograndi : Solo a me, pro-vax convinto, sembra una follia cervellotica e illiberale il fatto che al supermercato si divida que… - GuidoDeMartini : ???E ORA: ISPEZIONI DEI CARRELLI??? RICAPITOLIAMO, AL MARKET: ?? Col SGP puoi acquistare tutto ?? Senza SGP puoi a… - RobertoBurioni : Mi raccomando non dimenticate di donare il sangue, non solo in Lombardia ma ovunque. Donare il sangue equivale a sa… - AleB36178648 : RT @SusannaCamusso: Vaccinata tre dosi lo premetto! Trovo che il nuovo decreto green pass e servizi essenziali, per quanto riportato dalle… - EmanueleGiolfo : RT @SCRIGNOMAGICO: #dpcm Da quando ho l'età della ragione non ho mai odiato tanto un governo, e l'ignobile casta politica che lo appoggia… -