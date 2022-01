“Non abituatevi troppo alla mia assenza”: il drammatico annuncio (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessandro Baricco è uno degli scrittori italiani contemporanei più celebri e apprezzati dal pubblico. Il suo esordio nel mondo della letteratura è datato 1991, quando con Rizzoli pubblica il suo primo romanzo ‘Castelli di rabbia‘, grazie al quale si è aggiudicato il ‘Prix Médicis étranger’. LEGGI ANCHE => Morto a 18 anni travolto da una trave metallica: chi era Lorenzo Parelli, ennesima vittima sul lavoro Tra i suoi bestseller sicuramente troviamo ‘Oceano mare‘ (del 1993) e ‘Seta‘ del ’96, dal quale è stato tratto un film per la regia di François Girard. Apprezzatissima anche la sua edizione con commento dell”Iliade‘ e il monologo teatrale ‘Novecento’ (1998) dal quale è stato tratto il film ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ di Giuseppe Tornatore. Lo scrittore, adesso 63enne, ha recentemente fatto un annuncio sui social network, con un lungo ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 gennaio 2022) Alessandro Baricco è uno degli scrittori italiani contemporanei più celebri e apprezzati dal pubblico. Il suo esordio nel mondo della letteratura è datato 1991, quando con Rizzoli pubblica il suo primo romanzo ‘Castelli di rabbia‘, grazie al quale si è aggiudicato il ‘Prix Médicis étranger’. LEGGI ANCHE => Morto a 18 anni travolto da una trave metallica: chi era Lorenzo Parelli, ennesima vittima sul lavoro Tra i suoi bestseller sicuramente troviamo ‘Oceano mare‘ (del 1993) e ‘Seta‘ del ’96, dal quale è stato tratto un film per la regia di François Girard. Apprezzatissima anche la sua edizione con commento dell”Iliade‘ e il monologo teatrale ‘Novecento’ (1998) dal quale è stato tratto il film ‘La leggenda del pianista sull’oceano’ di Giuseppe Tornatore. Lo scrittore, adesso 63enne, ha recentemente fatto unsui social network, con un lungo ...

