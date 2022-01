Non a rischio la disponibilità PS5 dopo il ritorno di PS4 | replica ufficiale

Leggi su optimagazine

(Di sabato 22 gennaio 2022) Negli ultimi giorni, gli scenari riguardanti laPS5 non sono stati particolarmente incoraggianti, almeno a breve termine. Tra i fattori che hanno generato un po’ di preoccupazione per il pubblico, non a caso, abbiamo avuto anche ilsulla scena della PS4. L’avvio di una nuova stagione produttiva per l’ultima console di Sony ha dato a tutti la sensazione che il successore potesse ancora patire la carenza di chip, in termini di fornitura, con tutte le limitazioni del caso per ulteriori restock negli ultimi mesi. Ne abbiamo parlato anche noi di recente. LaPS5 non verrà condizionata daldella PS4 Alcune comunicazioni ufficiali di Sony, tuttavia, gettano acqua sul fuoco oggi 22 gennaio. Vedere per credere quanto riportato da Nlab, che in settimana ha avuto modo di sentire un ...