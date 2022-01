No - vax di 28 anni muore di Covid in ospedale: 'Si era strappato il casco dell'ossigeno' (Di sabato 22 gennaio 2022) Non c'è stato nulla da fare per un r agazzo di 28 anni , convinto no vax, morto a causa del Covid a Terracina, nel Lazio. 'Quando il giovane è arrivato all'ospedale di Terracina aveva già bisogno del ... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Non c'è stato nulla da fare per un r agazzo di 28, convinto no vax, morto a causa dela Terracina, nel Lazio. 'Quando il giovane è arrivato all'di Terracina aveva già bisogno del ...

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - ladyonorato : Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusivit… - HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - soloirisblu : NO VAX: MUORE A 27 ANNI, ERA DI TERRACINA - cr64492501 : @mgmaglie Il conformismo più pericoloso del virus.Personalità di spicco che dicono cose allucinanti.Assurda la diat… -