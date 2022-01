No vax di 28 anni muore di Covid, il dg dell'Asl di Latina: «Si è strappato il casco dell'ossigeno». Il papà è intubato (Di domenica 23 gennaio 2022) Fino all'ultimo ha negato di avere il Covid ma quando le sue condizioni sono diventate più gravi e non riusciva più a respirare è andato in ospedale. I medici gli hanno messo... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 23 gennaio 2022) Fino all'ultimo ha negato di avere ilma quando le sue condizioni sono diventate più gravi e non riusciva più a respirare è andato in ospedale. I medici gli hanno messo...

Advertising

repubblica : No Vax, morto di Covid un ragazzo di Terracina: aveva 27 anni. Ha cercato di rifiutare anche le cure [di Clemente P… - ladyonorato : Che patetica, ignobile fine, colei che per anni si è erta come paladina della non discriminazione e dell’inclusivit… - HuffPostItalia : Leader No Pass muore a 63 anni di Covid. L'amico ai No Vax: 'Lo avete sulla coscienza' - ren7444 : RT @sconnesso_: Vittorio Sgarbi: 'dott Galli ha fatto 3 vaccini,ha preso Covid, è stato curato con cure che nulla hanno a che fare con il… - Toniapatty : RT @NelAlici: Davvero pensate di convincermi al vax con eventuali indennizzi? Davvero credete che poche migliaia di € agli eredi risolvano… -