No | non si può morire di lavoro a 18 anni durante la scuola

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ricordo ancora l’alternanzache ho svolto ben undicifa, in una redazione della più nota TV locale, oggi purtroppo chiusa, a scrivere testi per il TG della sera o a vedere montare i servizi in regia. Quel posto, fatto di gente appassionata pronta ad accogliere me e una mia compagna di classe, mi è servito a confermare l’importanza che già davo alla comunicazione e all’informare i cittadini. Ne ho un ricordo tenero e pulito, quasi ingenuo, di ragazzo che dalla sua bolla di protezione si stava affacciando sul mondo dei grandi: e tante cose vorrei dire allo Iacopo del 2011, ma non è questo il momento. Oggi, la mia compagna vive a Londra, dove sta svolgendo tutt’altroma comunque importante. Io, giornalista lo sono diventato, non iscritto all’albo ma nel modo che ho ritenuto più efficace per me, ...