No di Berlusconi al Quirinale, FdI chiarisce: "Mai posto veti su Draghi. Noi vogliamo le urne" (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla fine Silvio Berlusconi scioglie la riserva e rinuncia a correre per il Colle. Il Cav non si collega da remoto al vertice di centrodestra, iniziato con un'ora di ritardo, e fa annunciare il 'passo indietro' con una nota letta dalla fedelissima Licia Ronzulli che si collega su Zoom al suo posto, presente il numero due del partito, Antonio Tajani. L'ex premier, raccontano, nella comunicazione avrebbe spiegato che, una volta fatte le sue verifiche, ha deciso di ritirarsi. Fi farà una proposta condivisa con tutta la coalizione indicando un nome che sia all'altezza della situazione, avrebbe assicurato l'ex premier. "Draghi deve completare l'opera e restare a palazzo Chigi", la comunicazione del leader di Forza Italia nella sua lunga nota (che pubblichiamo integrale in questo articolo).

