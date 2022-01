“No al green pass per ritirare la pensione” (Di sabato 22 gennaio 2022) Bergamo. “Ferma restando la nostra netta e assoluta condivisione della scelta vaccinale, riteniamo oltremodo preoccupante la decisione di limitare l’accesso agli uffici postali ai soli possessori di green pass: così facendo si mina il servizio essenziale del ritiro della pensione e si limita la libertà, anche dei vaccinati, a recarsi normalmente e tranquillamente in Posta, senza contare le difficoltà oggettive del personale degli sportelli che dovrà anche sobbarcarsi l’onere dei controlli”. Così Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl di Bergamo, dopo la diffusione delle Faq del governo sulle disposizioni emanate dal nuovo Dpcm che definisce l’elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere senza il certificato. Nella sua ultima versione, infatti, è saltata la norma che considerava la riscossione della ... Leggi su bergamonews (Di sabato 22 gennaio 2022) Bergamo. “Ferma restando la nostra netta e assoluta condivisione della scelta vaccinale, riteniamo oltremodo preoccupante la decisione di limitare l’accesso agli uffici postali ai soli possessori di: così facendo si mina il servizio essenziale del ritiro dellae si limita la libertà, anche dei vaccinati, a recarsi normalmente e tranquillamente in Posta, senza contare le difficoltà oggettive del personale degli sportelli che dovrà anche sobbarcarsi l’onere dei controlli”. Così Caterina Delasa, segretaria generale Fnp Cisl di Bergamo, dopo la diffusione delle Faq del governo sulle disposizioni emanate dal nuovo Dpcm che definisce l’elenco delle attività essenziali alle quali si potrà accedere senza il certificato. Nella sua ultima versione, infatti, è saltata la norma che considerava la riscossione della ...

