New York, ucciso ad Harlem un poliziotto di 22 anni – Il video (Di sabato 22 gennaio 2022) Un poliziotto di 22 anni è stato ucciso e un secondo è gravemente ferito: è questo il bilancio di quella che è stata definita un’imboscata dagli investigatori, ad Harlem, New York. Si tratta almeno del terzo episodio consecutivo violento che negli ultimi giorni ha coinvolto dei poliziotti di New York. January 22, 2022 Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stata una richiesta di soccorso da parte di una donna che denunciava un litigio con il figlio in un appartamento. Proprio il giovane è stato a sua volta ucciso da un terzo agente. Harlem è anche il quartiere in cui a dicembre è stato ucciso, accoltellato, l’italiano Davide Giri. January 22, 2022 In copertina video Twitter / Conor Nolan In ... Leggi su open.online (Di sabato 22 gennaio 2022) Undi 22è statoe un secondo è gravemente ferito: è questo il bilancio di quella che è stata definita un’imboscata dagli investigatori, ad, New. Si tratta almeno del terzo episodio consecutivo violento che negli ultimi giorni ha coinvolto dei poliziotti di New. January 22, 2022 Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stata una richiesta di soccorso da parte di una donna che denunciava un litigio con il figlio in un appartamento. Proprio il giovane è stato a sua voltada un terzo agente.è anche il quartiere in cui a dicembre è stato, accoltellato, l’italiano Davide Giri. January 22, 2022 In copertinaTwitter / Conor Nolan In ...

