New York City violenta: ucciso un poliziotto ad Harlem (Di sabato 22 gennaio 2022) New York City è sempre più violenta. Nel quartiere di Harlem è rimasto ucciso un poliziotto di soli 22 anni. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di un’imboscata. Si tratta della terza aggressione contro i poliziotti a New York in una settimana. New York City violenta: cos’è successo? Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Newè sempre più. Nel quartiere diè rimastoundi soli 22 anni. Un secondo agente è rimasto gravemente ferito. Secondo quanto riferito, si sarebbe trattato di un’imboscata. Si tratta della terza aggressione contro i poliziotti a Newin una settimana. New: cos’è successo?

