Nel film "Il filo invisibile" sarà un papà gay. Come si è preparato? «L'ho vissuta come un'esplorazione di un mondo che non conoscevo. Ho cercato di sedurre un uomo per strada» (Di sabato 22 gennaio 2022) L'abbiamo appena visto – affannato e spesso incavolato ma anche irresistibile ed elegante – nella serie di Gabriele Muccino A casa tutti bene. Nei panni di Carlo Ristuccia è un vero maschio alfa, amato dalle sue donne, presenti e passate. Ma ora Francesco Scianna, 39 anni, ha deciso di sorprendersi e di sorprenderci: nel film Il filo invisibile, dal 23 febbraio su Netflix, sarà l'antropologo Simone, marito di Paolo (Filippo Timi), e padre del quindicenne Leone, che lui e il suo compagno hanno avuto da una madre surrogata in California. Una famiglia arcobaleno come altre, con le sue criticità nella coppia e nella relazione con il figlio adolescente.

