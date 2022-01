Nazionale. Mancini punta su Mario Balotelli per andare ai Mondiali. Povera Italia, messa proprio male (Di sabato 22 gennaio 2022) Mario Balotelli torna in Nazionale. Roberto Mancini le vuole provare tutte per portare l’Italia ai Mondiali di Calcio 2022. Il Commissario Tecnico Campione d’Europa ha deciso di convocare Mario Balotelli per lo stage di fine gennaio . I candidati ad una maglia azzurra per i play di fine marzo saranno valutati da Roberto Mancini impegnato a selezionare i migliori per la sfida di semifinale contro la Macedonia del Nord e l’auspicata finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia. In questo lotto di candidati, salvo sorprese dell’ultima ora, ci sarà anche Mario Balotelli da tempo uscito dai radar azzurri. Attualmente Balotelli gioca in Turchia ma da tempo la sua carriera è ... Leggi su optimagazine (Di sabato 22 gennaio 2022)torna in. Robertole vuole provare tutte per portare l’aidi Calcio 2022. Il Commissario Tecnico Campione d’Europa ha deciso di convocareper lo stage di fine gennaio . I candidati ad una maglia azzurra per i play di fine marzo saranno valutati da Robertoimpegnato a selezionare i migliori per la sfida di semifinale contro la Macedonia del Nord e l’auspicata finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia. In questo lotto di candidati, salvo sorprese dell’ultima ora, ci sarà ancheda tempo uscito dai radar azzurri. Attualmentegioca in Turchia ma da tempo la sua carriera è ...

