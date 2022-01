Napoli super favorito contro la Salernitana: cosa dicono le quote (Di sabato 22 gennaio 2022) La Serie A si appresta a vivere la sua 23esima giornata che presenta il big match tra Milan e Juventus. Sembra destinato a non giocarsi il derby campano per via dei nove giocatori della Salernitana risultati positivi (domani il responso definitivo), mentre è confermata la partita Inter-Venezia che sembrava a rischio per via degli otto giocatori veneti risultati positivi ai tamponi, oltre ai sette dello staff. Sarà un turno che potrebbe vedere il Milan perdere terreno nei confronti dell’Inter, proprio in vista del derby-scudetto, secondo le quote di StarCasinò. Si comincia questa sera alle 20.45 con la sfida tra Verona-Bologna, favoriti gli scaligeri (1,95) rispetto al più difficile pareggio (3,60) e alla vittoria dei felsinei (3,60). Domani alle 15.00 si riprende a giocare con la partita Genoa-Udinese, i grifoni presentano in panchina il nuovo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 gennaio 2022) La Serie A si appresta a vivere la sua 23esima giornata che presenta il big match tra Milan e Juventus. Sembra destinato a non giocarsi il derby campano per via dei nove giocatori dellarisultati positivi (domani il responso definitivo), mentre è confermata la partita Inter-Venezia che sembrava a rischio per via degli otto giocatori veneti risultati positivi ai tamponi, oltre ai sette dello staff. Sarà un turno che potrebbe vedere il Milan perdere terreno nei confronti dell’Inter, proprio in vista del derby-scudetto, secondo ledi StarCasinò. Si comincia questa sera alle 20.45 con la sfida tra Verona-Bologna, favoriti gli scaligeri (1,95) rispetto al più difficile pareggio (3,60) e alla vittoria dei felsinei (3,60). Domani alle 15.00 si riprende a giocare con la partita Genoa-Udinese, i grifoni presentano in panchina il nuovo ...

