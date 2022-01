Napoli-Salernitana | streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

(Di sabato 22 gennaio 2022) Domani pomeriggio alle ore 15 allo stadio Diego Armando Maradona si disputerà il match, valevole per la 22.a giornata del campionato diA che vede in classifica i partenopei...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Salernitana

...con 51 reti siglate e la seconda miglior difesa con 16 reti incassate dietro alle 15 delche ... I gol fatti sono 19, secondo peggior attacco della categoria dopo quello dellaa 13. ...ZanettiCLASSIFICA SERIE A: Inter* 50; Milan 48;46; Atalanta* 42; Juventus 41; Fiorentina*, ... Bologna 27; Udinese 24; Spezia 22; Sampdoria 20; Venezia* 18; Cagliari 16; Genoa** 13;*...Buone notizie in casa Salernitana. Tramite una piccola nota ufficiale apparsa sul suo sito internet, la società granata ha comunicato come 2 calciatori si siano negativizzati dal Covid.Secondo quanto riferito da TuttoSalernitana.com, portale di riferimento dei tifosi granata, Napoli-Salernitana si giocherà regolarmente. In attesa del nuovo giro di tamponi però, mister Colantuono - s ...