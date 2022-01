Napoli-Salernitana si gioca. Azzurri con la nuova maglia Flames (Di sabato 22 gennaio 2022) Il Napoli giocherà con la nuova maglia “Flames’” il derby con la Salernitana. Nessun altro contagio tra gli uomini di Colantuono. Il derby tra Napoli e Salernitana in programma domenica 23 gennaio alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. All’ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al Covid-19. Due calciatori della Salernitana, peraltro, si sarebbero negativizzati ma il tecnico Stefano Colantuono non li convocherà per il derby campano di domani. Al momento sarebbero in tutto sei i positivi nel gruppo della squadra granata: da protocollo della Serie A, un club può chiedere il rinvio di una partita con nove positivi. Flames: LA nuova maglia DEL ... Leggi su napolipiu (Di sabato 22 gennaio 2022) Ilgiocherà con la’” il derby con la. Nessun altro contagio tra gli uomini di Colantuono. Il derby train programma domenica 23 gennaio alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. All’ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al Covid-19. Due calciatori della, peraltro, si sarebbero negativizzati ma il tecnico Stefano Colantuono non li convocherà per il derby campano di domani. Al momento sarebbero in tutto sei i positivi nel gruppo della squadra granata: da protocollo della Serie A, un club può chiedere il rinvio di una partita con nove positivi.: LADEL ...

