Napoli-Salernitana | brutte notizie per Colantuono | nuovo infortunio tra i granata

(Di sabato 22 gennaio 2022) Domani pomeriggio, alle ore 15, allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena il derby campano. Dopo le tante positività e il rischio rinvio, negli ultimi due giorni sono tornati negativi diversi calciatori e la partita si svolgerà regolarmente. Ma il tecnicoStefano, oltre tutti i positivi, dovrà fare a meno di un altro indisponibile dell’ultima ora. Matteo Ruggeri Secondo quanto riportato da tutto.com,dovrà fare a meno del difensore Matteo Ruggeri che non partirà con i compagni di squadra per colpa di un. Ruggeri era tornato nel match contro la Lazio di sabato scorso: l’ex Atalanta era indisponibile da settembre a causa di un...

sportface2016 : +++#Salernitana, buone notizie: due giocatori guariti dal #COVID19, restano sei i positivi. Si può giocare col #Napoli+++#NapoliSalernitana - DiMarzio : #Salernitana, salgono a 9 i calciatori positivi: al momento salterebbe il derby col #Napoli

Buone notizie per Luciano Spalletti, che in vista della sfida con la Salernitana recupera Lorenzo Insigne e David Ospina pronti a riprendersi una maglia da titolare. Scalpita anche Victor Osimhen, che ...