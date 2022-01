Napoli | Lobotka | “Volevo cambiare squadra | ma poi Gattuso è andato via”

(Di sabato 22 gennaio 2022) Ai microfoni di Radio Kiss Kissè intervenuto Stanislav, centrocampista delche in questa stagione sta conquistando i tifosi dopo un arrivo non molto semplice per lui. “Hamsik? Molti non capivano come fosse possibile che un calciatore costato 20 milioni non riuscisse a giocare. Dicevano che ero grasso. Lui mi conosce bene, L'articolo

A centrocampo c'è un ballottaggio trae Demme per affiancare Fabian Ruiz; i dilemmi però ... fatalmente ci si espone a rischi parlando delle probabili formazioni diSalernitana , a causa ...Lozano dimostra la stessa voglia di titolo di Zielinski e di. I due calciatori hanno parlato nella giornata di ieri, dimostrando che la parola scudetto non è un tabù in casa. Lozano ...Non solo Lobotka, anche Mertens, Zielinski, Lozano ed altri giocatori del Napoli non si nascondono e hanno avuto un pensiero per lo scudetto, con la ...«Devo ringraziare Hamsik. Marek è stato importante per me». Con queste parole Stanislav Lobotka aveva ringraziato ieri, nell'intervista a Radio Kiss Kiss, il compagno ...