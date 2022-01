Naike Rivelli difende a spada tratta la madre Ornella Muti: ‘Non spaccia cannabis’ (Di sabato 22 gennaio 2022) Naike Rivelli difende la madre Ornella Muti dopo le polemiche che si sono scatenate riguardo al progetto dell’attrice, che con la sua associazione di occupa di cannabis terapeutica. “Non spaccia cannabis, mia mamma distribuisce solo informazioni ai soci. E’ falso”, spiega la 47enne a Il Tempo. “Mia madre Ornella Muti ha fondato un’associazione culturale che Leggi su vitadavips.myblog (Di sabato 22 gennaio 2022)ladopo le polemiche che si sono scatenate riguardo al progetto dell’attrice, che con la sua associazione di occupa di cannabis terapeutica. “Noncannabis, mia mamma distribuisce solo informazioni ai soci. E’ falso”, spiega la 47enne a Il Tempo. “Miaha fondato un’associazione culturale che

Advertising

infoitcultura : Sanremo in erba: Naike Rivelli risponde a MOW e Twitter ci riempie di insulti (dimostrando che nessuno ci ha capito… - infoitcultura : Naike Rivelli difende la madre Ornella Muti Non spaccia cannabis - JajaYldizBolat : @fabiiffa ???????????? per me assomiglia a Naike Rivelli ???????? - ParliamoDiNews : Ornella Muti, dopo le accuse interviene Naike Rivelli: `Ecco la verità` #ornella #muti #accuse #interviene #naike… - atKorovaMilkBar : dm solo se sei naike rivelli. -