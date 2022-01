Mustafa nella casa a Siena, la nuova vita del bambino siriano senza arti ha inizio (Di sabato 22 gennaio 2022) Mustafa, il bambino siriano di 6 anni Mustafa El Nezzel, il bambino siriano della foto simbolo, è arrivato con la famiglia nella sua nuova casa a Siena. Per tutti loro, il padre Munzir, la madre Zeynep, le due sorelline Nur e Sacide, ha finalmente inizio una nuova vita. Arrivata ieri sera a Roma, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con un volo da Istanbul, la famiglia El Nezzel è stata portata a Siena, in Toscana, dove qui è stata accolta in una casa messa a disposizione dalla Caritas dell’Arcidiocesi di Siena. Presto il piccolo Mustafa, 6 anni, nato senza ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 22 gennaio 2022), ildi 6 anniEl Nezzel, ildella foto simbolo, è arrivato con la famigliasua. Per tutti loro, il padre Munzir, la madre Zeynep, le due sorelline Nur e Sacide, ha finalmenteuna. Arrivata ieri sera a Roma, all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino con un volo da Istanbul, la famiglia El Nezzel è stata portata a, in Toscana, dove qui è stata accolta in unamessa a disposizione dalla Caritas dell’Arcidiocesi di. Presto il piccolo, 6 anni, nato...

