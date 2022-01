Muore in azienda mentre lavora alla sabbiatrice (Di sabato 22 gennaio 2022) Incidente mortale sul lavoro questa mattina alla Silca di Busano (Torino), storica azienda di stampaggio di via Rivara. Un operaio che stava lavorando a una sabbiatrice ha perso la vita a seguito dell'... Leggi su leggo (Di sabato 22 gennaio 2022) Incidente mortale sul lavoro questa mattinaSilca di Busano (Torino), storicadi stampaggio di via Rivara. Un operaio che stavando a unaha perso la vita a seguito dell'...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - stefano_gatto97 : RT @Tg3web: Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di stage muore… - peculiharr : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… - fefebaraonda : RT @SimoneFana: Un paese dell'Ottocento dove si muore in alternanza scuola lavoro. Com'è possibile che un ragazzo di 18 anni venga schiacc… -