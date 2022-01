Muore a 95 anni Thich Nhat Hanh, il monaco buddista che ha diffuso nel mondo la pratica della meditazione (Di sabato 22 gennaio 2022) E’ morto all’età di 95 anni Thich Nhat Hanh, uno dei monaci buddisti con maggiore influenza in tutto il mondo. Come riportato dall’AGI, il famoso monaco si è spento in Vietnam, precisamente nel tempio di Tu Hieu, che si trova nella città di Hue. La notizia della sua morte è stata data dalla sua organizzazione, la Plum Village Community of Engaged Buddhism, tramite l’account Twitter del monaco buddista. L’organizzazione ha tenuto a precisare che Thich Nhat Hanh è deceduto “serenamente”. LEGGI ANCHE => La storia dell’Eritreo morto a 127 anni: la sua famiglia reclama un posto nel Guinness dei primati Il monaco ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 gennaio 2022) E’ morto all’età di 95, uno dei monaci buddisti con maggiore influenza in tutto il. Come riportato dall’AGI, il famososi è spento in Vietnam, precisamente nel tempio di Tu Hieu, che si trova nella città di Hue. La notiziasua morte è stata data dalla sua organizzazione, la Plum Village Community of Engaged Buddhism, tramite l’account Twitter del. L’organizzazione ha tenuto a precisare cheè deceduto “serenamente”. LEGGI ANCHE => La storia dell’Eritreo morto a 127: la sua famiglia reclama un posto nel Guinness dei primati Il...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - RaiCultura : Il #21gennaio 1950 muore a Londra lo scrittore George #Orwell (pseudonimo di Eric Blair), scrittore-profeta, nel 19… - Tg3web : Incidente mortale in una azienda vicino Udine. Lorenzo Parelli, un ragazzo di appena 18 anni, all'ultimo giorno di… - siciliafeed : Colpito da un proiettile mentre si trova disteso a letto a dormire: muore un medico di 31 anni - La ricostruzione… - 17ismyluck : viviamo in un Paese in cui uno studente di 18 anni muore durante l'alternanza scuola-lavoro (che, ricordiamolo, dev… -