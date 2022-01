Mucche libere a San Martino, mamma e figlioletto rischiano l’incidente (Di sabato 22 gennaio 2022) Da qualche giorno sui social viene segnalata la presenza di una mandria di Mucche. Poche ore fa si aggiravano nei pressi della via SP 57, rendendo difficile agli automobilisti passare senza colpirle. Adesso, nei gruppi facebook, sono aumentate le lamentele. A seguire riportiamo il messaggio di una cittadina, che – pochi giorni fa – ha (Monrealelive.it) Leggi su monrealelive (Di sabato 22 gennaio 2022) Da qualche giorno sui social viene segnalata la presenza di una mandria di. Poche ore fa si aggiravano nei pressi della via SP 57, rendendo difficile agli automobilisti passare senza colpirle. Adesso, nei gruppi facebook, sono aumentate le lamentele. A seguire riportiamo il messaggio di una cittadina, che – pochi giorni fa – ha (Monrealelive.it)

Advertising

monrealeatoday : Mucche libere a San Martino, mamma e figlioletto rischiano l'incidente - - monrealeatoday : Mucche libere in via Sp 57, disagi per auto e persone (VIDEO) - - ClaudiaZol2 : RT @WAL_Italia: Questa nuova tecnica HDVR fa sì che le mucche siano RAGGIRATE facendo credere loro di essere Libere in un prato con l’erba… - Stellina_57 : RT @WAL_Italia: Questa nuova tecnica HDVR fa sì che le mucche siano RAGGIRATE facendo credere loro di essere Libere in un prato con l’erba… - Romy18074695 : RT @WAL_Italia: Questa nuova tecnica HDVR fa sì che le mucche siano RAGGIRATE facendo credere loro di essere Libere in un prato con l’erba… -