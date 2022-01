MotoGP | rinviata la presentazione della Ducati | Jack Miller positivo al Covid

(Di sabato 22 gennaio 2022) Servirà aspettare per togliere i veli dalla nuova. La Rossa, protagonista del 2021 e vincitrice del titolo costruttori in, è pronta a lanciare la sfida in vista del prossimo campionato del mondotop-class, puntando all’iride dei piloti. Francesco ‘Pecco’ Bagnaia e l’australianosaranno coloro che cercheranno di centrare questo target, in qualità di rider ufficiali. Attesa che però si prolungherà dal momento che laprevista il 28 gennaio è stata posticipata al 7 febbraio, quando saranno di scena i primi test a Sepang (Malesia). Il motivo del rinvio è dovuto alla positività al-19 di, come confermato da lui stesso sui propri canali social. Visualizza questo post su ...

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP rinviata

Jack Miller è risultato positivo al Covid - 19 dopo essersi sottoposto ad un test molecolare mercoledì 19 gennaio, e non è potuto quindi partire per l'Europa per prendere parte allo shooting ufficiale ... A seguito di questa notizia, la Ducati ha posticipato la presentazione della squadra, inizialmente prevista per il 28 ...