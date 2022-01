morto Gianni Di Marzio | allenò il Napoli Scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA È MORTO GIANNI DI MARZIO, AVEVA 82 ANNI Scoprì e segnalò al Napoli Diego Maradona #SkySport - GoalItalia : Si è spento Gianni Di Marzio: l'ex allenatore e dirigente aveva 82 anni ???? - Gazzetta_it : Morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro - FabioFerraro79 : E' morto Gianni Di Marzio - DaniloBatresi : RT @DribblingWorld: È morto Gianni Di Marzio: scoprì Maradona, allenò Napoli e Catanzaro, un grande uomo e partenopeo! Ci mancherai tanto… -

Ultime Notizie dalla rete : morto Gianni

Addio aDi Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio, 82 anni, aveva avuto un'ottima ...Di Marzio, la sua carriera e l'amicizia con Maradona Ebbe un'ottima carriera da allenatore che lo portò, negli anni '70, a condurre il Catanzaro in Serie A . Dal 1977 al 1979 è stato ...(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Addio a Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente sportivo italiano, consulente del Palermo. L'annuncio è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista a Sky. Di Marzio ...Roma, 22 gennaio 2022 - Addio Gianni Di Marzio, 82 anni, ex allenatore, dirigente e opinionista sportivo. Il triste annuncio della morte è stato dato dal figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, su ...