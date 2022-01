Morto Gianni Di Marzio | addio all' allenatore che scoprì Maradona e Cristiano Ronaldo

(Di sabato 22 gennaio 2022) Un gravissimo lutto per il mondo del calcio. È scomparso, a 82 anni,Di. Napoletano, era stato negli anni '70 undi grande successo, portando il Catanzaro in serie...

'Modellatore di uomini': così lo definìBrera, ammaliato dalla figura di Calligaris'.Ma alla Juve sarebbe tornato per allenarla al posto di Armando Picchi (di cancro a 35 anni) e ... L'Avvocato la pensava più o meno comeBrera che definì il boemo "tetro ginnasiarca, ...Un gravissimo lutto per il mondo del calcio. È scomparso, a 82 anni, Gianni Di Marzio. Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in ...All'età di 82 anni si è spento Gianni Di Marzio, ex tecnico e dirigente: ad annunciarlo è stato il figlio Gianluca.