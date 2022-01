Morto durante stage: oggi in paese funerali altro ragazzino (Di sabato 22 gennaio 2022) A incupire ancor più l'atmosfera nella piccola comunità di 3.500 abitanti di Castions di Strada (Udine), è il fatto che il paese era già in lutto per la morte di un adolescente ancora più giovane di ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022) A incupire ancor più l'atmosfera nella piccola comunità di 3.500 abitanti di Castions di Strada (Udine), è il fatto che ilera già in lutto per la morte di un adolescente ancora più giovane di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - fattoquotidiano : Grosseto, morto 36enne caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia: recisa l’arteria femorale con le zan… - BandaPopolare : Ieri è morto a 18 anni Lorenzo, studente ammazzato sul lavoro durante lo stage di quello schiavismo legale chiamato… - juliafrmthmoon : Non riesco a smettere di pensare a quel ragazzo di 18 anni morto durante l’alternanza e a provare un misto di disgusto e rabbia per tutto - serenel14278447 : Morto sul lavoro durante lo stage. I sogni spezzati di Lorenzo, la famiglia è sotto choc: “Non riusciamo a parlare”… -