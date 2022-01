Morto durante stage: blitz a Confindustria Firenze, indagini (Di sabato 22 gennaio 2022) indagini della Digos di Firenze sul blitz di precari e disoccupati contro la sede di Confindustria, in via Valfonda, per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 22 gennaio 2022)della Digos disuldi precari e disoccupati contro la sede di, in via Valfonda, per protestare contro la morte di Lorenzo Parelli, il 18enne deceduto in una ...

Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - Agenzia_Ansa : Morti sul lavoro, la strage senza fine. Dopo il diciottenne, morto schiacciato ieri durante uno stage di alternanza… - Agenzia_Ansa : Sul caso di Lorenzo Parelli, il diciottenne morto schiacciato durante lo stage in un progetto di Alternanza Scuola-… - simonelcellie : RT @FronteComunista: Lo studente morto oggi a #Lauzacco durante l'ultimo giorno di stage è l’ultima vittima della lunga serie dei 12.000 mo… - nonsonpago1 : RT @Agenzia_Ansa: Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stage in u… -