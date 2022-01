Morto durante l’Alternanza Scuola-Lavoro a 18 anni | indaga la Procura | altre due morti bianche in 24 ore

(Di sabato 22 gennaio 2022) La morte di Lorenzo Parelli a soli 18l’ultima giornata del, ha sconvolto il Paese, che ora si interroga sulla modalità con cui si svolgono questi progetti, per cui una parte dell’opinione pubblica è tornata a chiedere l’abolizione. Sulla tragedia avvenuta ieriintanto ladi Udine, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Non si fermano però le, che registranodue vittime tra ieri e oggi, con due operaia Torino e Pomezia. Lorenzo Parelli,a 18schiacciato da una trave:laUna vita stroncata a soli 18 ...

Il ragazzo èschiacciato da una putrella di acciaio. Immediati sono stati i soccorsi da parte degli operai dell'azienda e in pochi minuti sono arrivati alcuni equipaggi dei Vigili del fuoco di ...La Procura di Udine ha aperto un procedimento per l'ipotesi di omicidio colposo al momento a carico del legale rappresentante, come datore di lavoro, in merito all'incidente avvenuto nello ...Il giovane è rimasto schiacciato da un tubo metallico di una struttura che stava realizzando. La Procura ora vuole vederci chiaro e ha aperto un procedimento per l’ipotesi di omicidio colposo a carico ...Morto a 18 anni durante lo stage, la Procura di Udine ha aperto un procedimento per l'ipotesi di omicidio colposo ...