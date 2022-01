Morto a 18 anni travolto da una trave metallica: chi era Lorenzo Parelli, ennesima vittima sul lavoro (Di sabato 22 gennaio 2022) Una tragedia terribile, l’ennesima morte sul lavoro di una lista che ormai si allunga inesorabilmente. Lorenzo Parelli, 18 anni, è stato schiacciato da una trave d’acciaio – una putrella, ndr – mentre lavorava alla Burimec di Lauzacco, frazione del comune di Pavia di Udine, in Friuli. Il 18enne si trovava nell’azienda per svolgere il PCTO, sigla che sta per “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, evoluzione del progetto di alternanza scuola-lavoro. Come riporta anche Open, il giovane frequentava il quarto anno nel settore della meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine. LEGGI ANCHE => Morti bianche a Torino, la drammatica testimonianza: “Li ho visti precipitare con la ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 22 gennaio 2022) Una tragedia terribile, l’morte suldi una lista che ormai si allunga inesorabilmente., 18, è stato schiacciato da unad’acciaio – una putrella, ndr – mentre lavorava alla Burimec di Lauzacco, frazione del comune di Pavia di Udine, in Friuli. Il 18enne si trovava nell’azienda per svolgere il PCTO, sigla che sta per “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, evoluzione del progetto di alternanza scuola-. Come riporta anche Open, il giovane frequentava il quarto anno nel settore della meccanica industriale al Centro di formazione professionale dell’Istituto salesiano Bearzi di Udine. LEGGI ANCHE => Morti bianche a Torino, la drammatica testimonianza: “Li ho visti precipitare con la ...

