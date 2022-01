Monterossi, il regista Roan Johnson: “La serie cerca di decodificare la modernità” (Di sabato 22 gennaio 2022) Intervista video a Fabrizio Bentivoglio, Roan Johnson e Alessandro Robecchi, rispettivamente protagonista, regista e creatore di Monterossi, serie tv su un autore televisivo che diventa detective, su Prime Video. Prodotta da Palomar di Carlo Degli Esposti e Nicola Serra in collaborazione con Prime Video, è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 17 gennaio Monterossi, serie in sei episodi ispirata ai romanzi di Alessandro Robecchi. A interpretare l'autore televisivo che si trasforma in detective suo malgrado (un uomo tenta di sparargli sulla porta di casa) è l'attore Fabrizio Bentivoglio. Alla regia c'è invece Roan Johnson, anche sceneggiatore, che per queste sei puntate ha adattato due romanzi di Robecchi: "Questa non è una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 gennaio 2022) Intervista video a Fabrizio Bentivoglio,e Alessandro Robecchi, rispettivamente protagonista,e creatore ditv su un autore televisivo che diventa detective, su Prime Video. Prodotta da Palomar di Carlo Degli Esposti e Nicola Serra in collaborazione con Prime Video, è disponibile sulla piattaforma di streaming dal 17 gennaioin sei episodi ispirata ai romanzi di Alessandro Robecchi. A interpretare l'autore televisivo che si trasforma in detective suo malgrado (un uomo tenta di sparargli sulla porta di casa) è l'attore Fabrizio Bentivoglio. Alla regia c'è invece, anche sceneggiatore, che per queste sei puntate ha adattato due romanzi di Robecchi: "Questa non è una ...

Advertising

bicipi : @AnnaRomanelli65 @AlRobecchi È il bello dei libri, Ognuno proietta una sua immagine dei protagonisti. In TV poi, gi… - sellerioeditore : RT @DamicoAngelo65: Ma diciamocelo pure quando il cast è quello giusto il regista @roanjohnson straordinario, #Monterossi non può che esser… - carlopalomar : RT @DamicoAngelo65: Ma diciamocelo pure quando il cast è quello giusto il regista @roanjohnson straordinario, #Monterossi non può che esser… - roanjohnson : RT @DamicoAngelo65: Ma diciamocelo pure quando il cast è quello giusto il regista @roanjohnson straordinario, #Monterossi non può che esser… - DamicoAngelo65 : Ma diciamocelo pure quando il cast è quello giusto il regista @roanjohnson straordinario, #Monterossi non può che e… -