Mondiali 2022 | Salah trova Koulibaly agli spareggi africani | il via a fine marzo

(Di sabato 22 gennaio 2022) E’ stato delineato il quadro degli spareggo della zona africana in vista deidi Qatar. Dall’urna sono usciti questi accoppiamenti playoff: Egitto-Senegal, Camerun-Algeria, Ghana-Nigeria, Repubblica Democratica del Congo-Marocco e Mali-Tunisia. Le date esatte per le partite non sono state ancora annunciate ma si svolgeranno a. Le 10 squadre qualificate del secondo round sono state divise in due fasce, con le cinque squadre con la classifica Fifa più alta che giocheranno contro le cinque squadre col ranking più basso. La sfida più affascinante ovviamente è Egitto-Senegal con il derby di Liverpool trae Sadio Mane, oltre ovviamente a. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Qatar2022, spareggi africani: Egitto contro Senegal - Maurizi89669463 : RT @tempoweb: Le agenzie mondiali sono tutte d’accordo: basta con i booster del #vaccino, strategia insostenibile #ema #fda #covid19 #22gen… - MariellaLoi : RT @tempoweb: Le agenzie mondiali sono tutte d’accordo: basta con i booster del #vaccino, strategia insostenibile #ema #fda #covid19 #22gen… - MariellaLoi : Le agenzie mondiali sono tutte d'accordo: basta con i booster del vaccino, strategia insostenibile – Il Tempo - RosaMariaNeves1 : RT @tempoweb: Le agenzie mondiali sono tutte d’accordo: basta con i booster del #vaccino, strategia insostenibile #ema #fda #covid19 #22gen… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiali 2022

... secondo quanto dice Sky Sport, da Roberto Mancini per lo stage in programma a fine gennaio e si giocherà le ultime carte per convincerlo ad essere chiamato in vista dei playoff. C'è stato ...E se certe sensazioni saranno confermate, non escludo di mettere nel mirino iIndoor di Belgrado . Vero che avevo detto che avrei evitato l'attività in sala, ma se otterrò risposte precise, ...Gianmarco Tamberi ha completato il suo ritiro di un mese alle Mauritius e domani tornerà in Italia. Il Campione Olimpico di salto in alto ha raccontato la sua esperienza nella splendida isola nel cors ...Larissa Iapichino è tornata in gara a distanza di sette mesi dalla sua ultima apparizione in pedana. Lo scorso 26 giugno l'azzurra si infortunò alla caviglia destra in occasione dei Campionati Italian ...