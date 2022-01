Mondiale Endurance - "24H to Win", la Ferrari rivive il successo a Le Mans (Di sabato 22 gennaio 2022) La Ferrari si prepara a una nuova entusiasmante stagione nel Mondiale Endurance e ha ufficializzato gli equipaggi che avranno il compito di difendere i titoli iridati nel FIA WEC. Dopo aver inciso per la sesta volta il nome del Cavallino Rampante tra i campioni del mondo costruttori, la AF Corse - che gestisce le Ferrari 488 GTE - cercherà di bissare il titolo in quella che sarà l'ultima stagione delle LMGTE Pro nella serie. 24H To Win. Mancano poco meno di due mesi al primo appuntamento del Mondiale Endurance, che si terrà a Sebring. La Ferrari ha deciso di accompagnare i tifosi nell'attesa pubblicando un documentario esclusivo in tre episodi sul trionfo ottenuto alla 24 Ore di Le Mans dello scorso anno, in classe GTE-Pro. Un racconto che passerà ... Leggi su quattroruote (Di sabato 22 gennaio 2022) Lasi prepara a una nuova entusiasmante stagione nele ha ufficializzato gli equipaggi che avranno il compito di difendere i titoli iridati nel FIA WEC. Dopo aver inciso per la sesta volta il nome del Cavallino Rampante tra i campioni del mondo costruttori, la AF Corse - che gestisce le488 GTE - cercherà di bissare il titolo in quella che sarà l'ultima stagione delle LMGTE Pro nella serie. 24H To Win. Mancano poco meno di due mesi al primo appuntamento del, che si terrà a Sebring. Laha deciso di accompagnare i tifosi nell'attesa pubblicando un documentario esclusivo in tre episodi sul trionfo ottenuto alla 24 Ore di Ledello scorso anno, in classe GTE-Pro. Un racconto che passerà ...

