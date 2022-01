Modena-Fermana, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di sabato 22 gennaio 2022) Alle ore 14.30 va di scena la sfida tra Modena e Fermana, che si affrontano nel match valevole per il ventunesimo turno del Girone B di Serie C. Una sfida che si preannuncia molto combattuta quella del Braglia. I padroni di casa sono in un grande stato di forma e hanno compiuto un percorso di tutto rispetto nella prima metà del campionato. Sono 48 i punti accumulati dai canarini nelle prime 20 partite, un bottino notevole che ha permesso agli emiliani di issarsi al primo posto, in compagnia della Reggiana. La sfida con la Fermana rappresenta per i gialloblù l’opportunità di provare a staccare i rivali in testa alla classifica. Squadra ospite che non se la passa certamente bene come il suo avversario. I marchigiani, infatti, con 21 punti, stazionano al quattordicesimo posto e il margine di sicurezza con le squadre sul ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 22 gennaio 2022) Alle ore 14.30 va di scena la sfida tra, che si affrontano nel match valevole per il ventunesimo turno del Girone B diC. Una sfida che si preannuncia molto combattuta quella del Braglia. I padroni di casa sono in un grande stato di forma e hanno compiuto un percorso di tutto rispetto nella prima metà del campionato. Sono 48 i punti accumulati dai canarini nelle prime 20 partite, un bottino notevole che ha permesso agli emiliani di issarsi al primo posto, in compagnia della Reggiana. La sfida con larappresenta per i gialloblù l’opportunità di provare a staccare i rivali in testa alla classifica. Squadra ospite che non se la passa certamente bene come il suo avversario. I marchigiani, infatti, con 21 punti, stazionano al quattordicesimo posto e il margine di sicurezza con le squadre sul ...

