Ministro degli Esteri britannico Truss si recherà a Mosca (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Kiev e Mosca, il Ministro degli Esteri britannico Liz Truss dovrebbe recarsi a Mosca per colloqui con il suo omologo russo Sergey Lavrov. Secondo quanto riferito, anche il segretario della Difesa si recherà a Mosca per colloqui con il suo omologo russo. Il Ministro degli Esteri britannico si Leggi su periodicodaily (Di sabato 22 gennaio 2022) Nel mezzo delle crescenti tensioni tra Kiev e, ilLizdovrebbe recarsi aper colloqui con il suo omologo russo Sergey Lavrov. Secondo quanto riferito, anche il segretario della Difesa siper colloqui con il suo omologo russo. Ilsi

Advertising

Linkiesta : Perché Di Maio conferisce onorificenze di Stato a funzionari del Cremlino e a oligarchi russi? Il ministro degli E… - GuidoDeMartini : ?? LE PERSONE LIBERE fanno impazzire GLI SCHIAVI. ?? Il ministro dell’immigrazione australiano usa il suo potere per… - MISE_GOV : ??Riforma degli #AccordiperInnovazione, 1 miliardo di euro per investimenti in ricerca e sviluppo industriale. 'Un a… - periodicodaily : Ministro degli Esteri britannico Truss si recherà a Mosca #Mosca #Truss @Billa42_ - drsmoda : RT @liliaragnar: Il ministro degli Esteri russo in conferenza stampa 'gli Usa devono fornire un documento scritto alla Russia per garantir… -